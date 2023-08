Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 28. avgusta - Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, dopoldne v vzhodnih krajih še deloma jasno. Dopoldne se bodo padavine z nevihtami pojavljale v zahodni polovici Slovenije, popoldne tudi drugod. Pihal bo vzhodni veter, ob morju večinoma jugo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27, ponekod v vzhodni Sloveniji do 30 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine prehodno oslabele.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo še deževalo, vmes bodo tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 18 do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji tudi dolgotrajni nalivi.

Obeti: V sredo bo oblačno z občasnim dežjem in še nekoliko hladneje. V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je ciklon z vremensko fronto, ki se le počasi pomika proti vzhodu. Z močnimi južnimi vetrovi doteka k nam še razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes dopoldne bodo padavine z nevihtami v sosednjih krajih Italije ter na zahodu avstrijske Koroške, popoldne se bodo razširile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo zapihal močan jugo. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, vmes bodo tudi nevihte.

Biovreme: Danes in sprva še v torek bodo razmere obremenilne za veliko ljudi. Obremenitev se bo najpogosteje kazala v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo. V torek popoldne bo obremenitev popustila.