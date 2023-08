Cene nafte rahlo navzgor

Singapur, 28. avgusta - Cene nafte so se v današnjem trgovanju nekoliko zvišale. Naftni trgi so še naprej usmerjeni proti Kitajski, kjer vlagatelje skrbi stanje tamkajšnjega gospodarstva, medtem pa se pojavljajo ugibanja, da bi ZDA lahko omilile naftne sankcije proti Venezueli in Iranu, kar bi lahko okrepilo ponudbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.