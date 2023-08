Pri ZN med temeljne pravice otrok uvrstili pravico do čistega okolja

Ženeva, 28. avgusta - Odbor Združenih narodov za otrokove pravice je prvič kot temeljno otrokovo pravico opredelil pravico otrok do čistega, zdravega in trajnostnega okolja. V danes objavljenih priporočilih opozarja na vse hujšo podnebno krizo in kakšne posledice ima za otroke, so sporočili iz Unicefa Slovenija.