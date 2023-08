Dnevnik o nastajanju zbirk umetniških del (28. 8.)

Ljubljana, 28. avgusta - Ingrid Mager v komentarju Dragocene zbirke z lokalno vrednostjo piše o nastajanju zbirk umetniških del. Avtorica meni, da nakup umetnine nikoli ni pomenil le eksistenčne podpore umetnikom, predvsem je pomenil prestiž, in da so se zasebne zbirke slovenskih podjetij, kot je denimo nova zbirka NLB, v preteklosti zastavljale in ponašale s ponaredki.