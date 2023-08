Finance o avtomobilski industriji (28. 8.)

Maribor, 27. avgusta - Miloš Milač se v komentarju Avtomobilski miti so padli na glavo piše o tem, ali miti, ki spremljajo in določajo avtoindustrijo in avtoposel, v časih veliki hsprememb še držijo. Avtor meni, da se je spremenili ugled od nizko cenovnih in dražjih avtomobilov, kupci pa se na splošno bojijo rabljenih dizelskih avtov, zaradi stroškov popravil in ugleda.