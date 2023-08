Po kaotičnem začetku na Vuelti že prva gorska etapa

Arcalis, 28. avgusta - Danes bo na kolesarski dirki po Španiji na sporedu tretja etapa od Surie do Arinsala (158,5 km) v Andori. Gre za zahtevno gorsko traso z zaključnim vzponom do kolesarskega središča v Arinsalu. Po kaotičnem ekipnem kronometru ter deževni in spolzki drugi etapi bodo znova na delu tudi štirje Slovenci na čelu s Primožem Rogličem (Jumbo-Visma).