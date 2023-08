Na atletskih SP 35 svetovnih rekordov, v Budimpešti eden

Budimpešta, 27. avgusta - Na dosedanjih 19 atletskih svetovnih prvenstvih na prostem je bilo doseženih 35 svetovnih rekordov, 17 med atleti in 15 med atletinjami ter trije v mešani štafeti 4 x 400 m. Prav v skednji je bil dosežen edini rekord na letošnjem prvenstvu v Budimpešti, kjer so tekmovanja potekala od 19. do 27. avgusta.