Lamont West okrepil domžalske košarkarje

Domžale, 27. avgusta - Domžalske košarkarje je okrepil 26-letni in 203 cm visoki Američan Lamont West, ki igra na poziciji krilnega centra in ga odlikujejo dobre fizične sposobnosti in met z razdalje, je v sporočilu za javnost zapisala v minuli sezoni drugouvrščena ekipa elitne domače lige Nova KBM. Helios Suns so s košarkarjem sklenil enoletno pogodbo.