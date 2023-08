Bayern po dveh tekmah še naprej 100-odstoten

München, 27. avgusta - Nogometaši Bayerna iz Münchna so tudi v drugem krogu nemškega državnega prvenstva slavili in se na lestvici na vrhu pridružili še štirim ekipam s popolnim izkupičkom. Na svojem stadionu so varovanci Thomasa Tuchla tudi po zaslugi dveh golov Harryja Kana premagali Augsburg s 3:1.