Kitajkam in Izraelkam zadnje dejanje na SP v Valencii

Valencia, 27. avgusta - Zadnje dejanje letošnjega svetovnega prvenstva v ritmični gimnastiki v Valencii se je razpletlo po okusu kitajskih in izraelskih telovadk. V finalih skupinskih sestav 5-krat obroči so zlato kolajno osvojile Kitajke, v sestavi 3-krat trak in 2-krat žoga pa Izraelke.