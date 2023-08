Na premierni tekmi mešanih parov Sloveniji sedmo in deveto mesto

Berlin, 27. avgusta - V nemškem Oberwiesenthalu so se najboljši nordijski kombinatorci in kombinatorke pomerili še na drugi tekmi poletne velike nagrade, a tokrat prvič na tekmi mešanih parov. Na tekmi so premierno nastopili štirje Slovenci, Gašper Brecl in Ema Volavšek sta zasedla sedmo, Vid Vrhovnik in Silva Verbič pa deveto mesto.