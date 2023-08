Vreme: Oblačno

Ljubljana, 27. avgusta - Ponoči se bo v zahodni in osrednji Sloveniji oblačnost povečala, na vzhodu bo do jutra ostalo delno jasno. Zjutraj bodo na severozahodu prve plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo dopoldne v vzhodnih krajih. Dopoldne se bodo padavine z nevihtami pojavljale v zahodni polovici Slovenije, popoldne tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem ter ponekod v južni in severovzhodni Sloveniji do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: V ponedeljek bodo ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji tudi dolgotrajni nalivi.

Obeti: V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, v torek bodo vmes še nevihte. Še nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno in srednjo Evropo slabi, nad severnim Sredozemljem nastaja ciklon. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo, Alpami in zahodnim Sredozemljem. Pred njo k nam doteka precej topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo v krajih zahodno od nas pooblačilo, proti jutru se bodo tam začele pojavljati plohe in nevihte. V ponedeljek dopoldne bodo padavine z nevihtami v sosednjih krajih Italije ter na zahodu avstrijske Koroške, popoldne se bodo razširile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo zapihal močan jugo.