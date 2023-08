Mohoriču zadnja etapa, po nevtralizaciji skupno slavje Wellensu

Liege, 27. avgusta - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zmagovalec zadnje, pete etape dirke Renewi Tour, ki poteka na Nizozemskem in v Belgiji. Skupna zmaga je po nevtralizaciji v zadnji etapi že pet kilometrov pred ciljem sicer 187,3 km dolge etape od Riemsta do Bilzna pripadla Belgijcu Timu Wellensu (UAE Team Emirates).