Izidi SP v košarki za moške (2)

* SP v košarki, 1. del: * skupina A (Manila): - petek, 25. avgust: Angola - Italija 67:81 Dominikanska republika - Filipini 87:81 - nedelja, 27. avgust: Italija - Dominikanska republika 82:87 Filipini - Angola 70:80 - torek, 29. avgust: 10.00 Angola - Dominikanska republika 14.00 Filipini - Italija - lestvica: 1. Dominikanska republika 2 2 0 174:163 4 2. Italija 2 1 1 163:154 3 3. Angola 2 1 1 147:151 3 4. Filipini 2 0 2 151:167 2 * skupina B (Manila): - sobota, 26. avgust: Južni Sudan - Portoriko 96:101 Srbija - Kitajska 105:63 - ponedeljek, 28. avgust: 10.00 Kitajska - Južni Sudan 14.00 Portoriko - Srbija - sreda, 30. avgust: 10.00 Južni Sudan - Srbija 14.00 Kitajska - Portoriko - lestvica: 1. Srbija 1 1 0 105:63 2 2. Portoriko 1 1 0 101:96 2 3. Južni Sudan 1 0 1 96:101 1 4. Kitajska 1 0 1 63:105 2 * skupina C (Manila): - sobota, 26. avgust: Jordanija - Grčija 71:92 ZDA - Nova Zelandija 99:72 - ponedeljek, 28. avgust: 10.45 Nova Zelandija - Jordanija 14.40 Grčija - ZDA - sreda, 30. avgust: 10.40 ZDA - Jordanija 14.40 Grčija - Nova Zelandija - lestvica: 1. ZDA 1 1 0 99:72 2 2. Grčija 1 1 0 92:71 2 3. Jordanija 1 0 1 71:92 1 4. Nova Zelandija 1 0 1 72:99 1 * skupina D (Manila): - petek, 25. avgust: Mehika - Črna gora 71:91 Egipt - Litva 67:93 - nedelja, 27. avgust: Črna gora - Egipt 89:74 Litva - Mehika 96:66 - torek, 29. avgust: 10.45 Egipt - Mehika 14.30 Črna gora - Litva - lestvica: 1. Litva 2 2 0 189:133 4 2. Črna gora 2 2 0 180:145 4 3. Egipt 2 0 2 141:182 2 4. Mehika 2 0 2 137:187 2 * skupina E (Okinava): - petek, 25. avgust: Finska - Avstralija 72:98 Nemčija - Japonska 81:63 - nedelja, 27. avgust: Avstralija - Nemčija 82:85 Japonska - Finska 98:88 - torek, 29. avgust: 09.30 Nemčija - Finska 13.10 Avstralija - Japonska - lestvica: 1. Nemčija 2 2 0 166:145 4 2. Avstralija 2 1 1 180:157 3 3. Japonska 2 1 1 161:169 3 4. Finska 2 0 2 160:196 2 * skupina F (Okinava): - sobota, 26. avgust: Zelenortski otoki - Gruzija 60:85 Slovenija - Venezuela 100:85 - ponedeljek, 28. avgust: 10.00 Venezuela - Zelenortski otoki 13.30 Gruzija - Slovenija - sreda, 30. avgust: 10.00 Gruzija - Venezuela 13.30 Slovenija - Zelenortski otoki - lestvica: 1. Gruzija 1 1 0 85:60 2 2. Slovenija 1 1 0 100:85 2 3. Venezuela 1 0 1 85:100 1 4. Zelenortski otoki 1 0 1 60:85 1 * skupina G (Džakarta): - sobota, 26. avgust: Iran - Brazilija 59:100 Španija - Slonokoščena obala 94:64 - ponedeljek, 28. avgust: 11.45 Slonokoščena obala - Iran 15.30 Brazilija - Španija - sreda, 30. avgust: 11.45 Slonokoščena obala - Brazilija 15.30 Iran - Španija - lestvica: 1. Brazilija 1 1 0 100:59 2 2. Španija 1 1 0 94:64 2 3. Slonokoščena obala 1 0 1 64:94 1 4. Iran 1 0 1 59:100 1 * skupina H (Džakarta): - petek, 25. avgust: Latvija - Libanon 109:70 Kanada - Francija 95:65 - nedelja, 27. avgust: Libanon - Kanada 73:128 Francija - Latvija 86:88 - torek, 29. avgust: 11.45 Libanon - Francija 15.30 Kanada - Latvija - lestvica: 1. Kanada 2 2 0 223:138 4 2. Latvija 2 2 0 197:156 4 3. Francija 2 0 2 151:183 2 4. Libanon 2 0 2 143:237 2 * 2. del: * skupina I (Manila): - petek, 1. september: zmagovalci skupine A - drugouvrščeni skupine B zmagovalci skupine B - drugouvrščeni skupine A - nedelja, 3. september: drugouvrščeni skupine A - drugouvrščeni skupine B zmagovalci skupine A - zmagovalci skupine B * skupina J (Manila) - petek, 1. september: zmagovalci skupine C - drugouvrščeni skupine D zmagovalci skupine D - drugouvrščeni skupine C - nedelja, 3. september: drugouvrščeni skupine C - drugouvrščeni skupine D zmagovalci skupine C - zmagovalci skupine D * skupina K (Okinava): - petek, 1. september: zmagovalci skupine E - drugouvrščeni skupine F zmagovalci skupine F - drugouvrščeni skupine E - nedelja, 3. september: drugouvrščeni skupine E - drugouvrščeni skupine F zmagovalci skupine E - zmagovalci skupine f * skupina L: (Džakarta): - petek, 1. september: zmagovalci skupine G - drugouvrščeni skupine H zmagovalci skupine H - drugouvrščeni skupine G - nedelja, 3. september: drugouvrščeni skupine G - drugouvrščeni skupine H zmagovalci skupine G - zmagovalci skupine H * četrtfinale (Manila) - torek, 5. september: (Č1): zmagovalci skupine I - drugouvrščeni skupine J (Č2): zmagovalci skupine J - drugouvrščeni skupine I - sreda, 6. avgust: (Č3): zmagovalci skupine K - drugouvrščeni skupine L (Č4): zmagovalci skupine L - drugouvrščeni skupine K * polfinale (Manila) - petek, 8. september: (P1): zmagovalci (Č1) - zmagovalci (Č3) (P2): zmagovalci (Č2) - zmagovalci (Č4) * za tretje mesto (Manila): - nedelja, 10. september: 10.30 poraženci (P1) - poraženci (P2) * finale (Manila): - nedelja, 10. september: 14.40 zmagovalci (P1) - zmagovalci (P2)