Nemčiji derbi kroga, rekord Kanade, slovo Francije

Manila/Okinava/Džakarta, 27. avgusta - Košarkarji Nemčije so na svetovnem prvenstvu na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji prišli do druge zmage v skupini E, ki se v drugem delu križa s "slovensko" skupino F. Danes so bili boljši od Avstralije s 85:82. Kanada je na tekmi proti Libanonu, ko je visoko zmagala s 128:73, dosegla rekord v številu podaj (44) na svetovnih prvenstvih.