Pristojni pred ponedeljkovimi neurji pozivajo k samozaščitnim ukrepom

Ljubljana, 27. avgusta - V ponedeljek zjutraj in dopoldne Sloveniji ponovno grozijo neurja z močnimi nalivi, zato je pričakovati hitro naraščanje hudourniških vodotokov. Zaradi neurejenih vodotokov so najbolj ranljiva območja, ki so jih prizadele poplave v začetku meseca. Pristojni prebivalce pozivajo k samozaščitnim ukrepom.