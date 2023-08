Sever Avstrije in Bavarsko prizadelo hujše neurje

Augsburg/Salzburg, 27. avgusta - Sever Avstrije in jug Nemčije je v soboto zvečer prizadelo hujše neurje, ki je poskrbelo za številne intervencije gasilcev. Na Bavarskem je odpihnilo festivalni šotor, pri čemer se je poškodovalo več ljudi. Na Solnograškem in v Zgornji Avstriji so gasilci v več sto posredovanjih med drugim pomagali pri poplavljenih kleteh in podrtih drevesih.