Vreme: Danes bo jasno

Ljubljana, 27. avgusta - Danes bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo občasno na območju Julijskih Alp in hribov severne Primorske. Ponekod bo sredi dneva in popoldne zapihal jugozahodnik, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer v severozahodni Sloveniji ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34, v nekaterih alpskih dolinah okoli 27 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno, več sonca bo dopoldne v vzhodnih krajih. Dopoldne se bodo padavine z nevihtami pojavljale v zahodni polovici Slovenije, popoldne tudi drugod. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 19, na Primorskem do 24, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem ter ponekod v južni in severovzhodni Sloveniji do 29 stopinj Celzija.

Opozorilo: V večjem delu Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V ponedeljek bodo ob prehodu hladne fronte možna krajevna neurja, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji tudi dolgotrajnejši nalivi.

Obeti: V torek in sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem, v torek bodo vmes še posamezne nevihte. Še nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad južno in srednjo Evropo slabi. Hladna fronta je dosegla Alpe, srednjo Evropo in zahodno Sredozemlje. Pred njo k nam doteka precej topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma jasno, na zahodu avstrijske Koroške ter na območju Karnijskih Alp bodo v poznih popoldanskih urah plohe ali nevihte. V ponedeljek dopoldne bodo padavine z nevihtami v sosednjih krajih Italije ter na zahodu avstrijske Koroške, popoldne se bodo razširile proti vzhodu. Ob severnem Jadranu bo zapihal močan jugo, ob nevihtah bo možen tudi močnejši zahodni veter.

Biovreme: Danes bo vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost. Toplotna obremenitev bo povečana po večini države. V ponedeljek bo vreme obremenilno vplivalo na počutje.