Božič na DP hitrejši od Savška

Solkan, 26. avgusta - Na Soči so podelili kolajne najboljšim slalomistom na divjih vodah, ki so v Solkanu tekmovali na državnem prvenstvu. Zlatih kolajn so se razveselili Eva Terčelj, Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in Luka Božič. Prvenstvo je bilo zaradi poplav in uničene infrastrukture na Savi na Primorsko preseljeno iz Tacna.