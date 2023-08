Arsenal ob prvi točki, United po preobratu do zmage

London, 26. avgusta - Nogometaši Arsenala so si privoščili prvi spodrsljaj v novi sezoni angleške lige. V londonskem obračunu tretjega kroga so s Fulhamom igrali 2:2. Do 70. minute so zaostajali z 0:1, nato z dvema goloma prešli v vodstvo, v končnici pa kljub igralcu več na igrišču prejeli še en gol, v 87. minuti je domače navijače razžalostil Joao Palhinha.