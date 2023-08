Na Ravnah na Koroškem pogrešajo 37-letnega Daniela Miševskega

Ravne na Koroškem, 26. avgusta - Svojci pogrešajo 37-letnega Daniela Miševskega iz Čečovja pri Ravnah na Koroškem. Nazadnje so ga videli v četrtek okoli 7. zjutraj na avtobusni postaji v Čečovju. Najverjetneje je oblečen v kratke vojaške hlače, majico s kratkimi rokavi in obut v črne športne copate, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje.