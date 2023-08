V New Yorku vse nared za nov obračun Alcaraz - Đoković

pripravil Gorazd Juković

New York, 27. avgusta - V New Yorku se bo v ponedeljek začel zadnji teniški grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA. Med moškimi bosta v glavni vlogi vodilna na svetovni lestvici, Španec Carlos Alcaraz in Srb Novak Đoković, v ženski konkurenci pa je v zadnjem obdobju krog favoritinj širši. Slovenijo bo v posamični konkurenci zastopala Kaja Juvan.