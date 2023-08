Močan zaključek nestanovitnega tedna na Wall Streetu

New York, 26. avgusta - Osrednji delniški indeksi na newyorških borzah so v petek zabeležili rast, potem ko so vlagatelji ocenili, da govor predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) ni prinesel negativnih presenečenj. Delniški tečaji so v tednu nihali, indeksa S&P 500 in Nasdaq sta zabeležila prvo rast na tedenski ravni v treh tednih.