Chelsea do prve zmage

London, 25. avgusta - Nogometaši Chelseaja so v tretjem krogu angleškega prvenstva prišli do prve zmage. Na domačem igrišču so s 3:0 (1:0) premagali novinca v ligi Luton. Junak dvoboja je bil Raheem Sterling, ki je dosegel prva dva gola za Londončane, in sicer v 17. in 68. minuti. Končni izid je v 75. minuti postavil Nicolas Jackson.