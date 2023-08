Pregled - šport, 25. 8. (petek)

Ljubljana, 25. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 28. avgusta.

BUDIMPEŠTA - Anita Horvat je v polfinalu sedmega dne 19. svetovnega prvenstva v atletiki v Budimpešti v teku na 800 m v svoji skupini zasedla sedmo, predzadnje mesto in se z 2:00,54 ter 16. izidom skupno ni uvrstila v nedeljski finale. Lia Apostolovski je dopoldne preskočila 1,89 metra in se z delitvijo devetega mesta uvrstila v nedeljski finale v skoku v višino. V finalu zadnjega dne prvenstva bo tekla še druga slovenska predstavnica Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3000 m zapreke. V soboto bo pred tem v maratonu tekmovala Neja Kršinar.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija so v 6. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Muri z 0:1 (0:1). Edini gol je v 17. minuti dosegel NIko Kasalo.

SEUL - Športna plezalka Sara Čopar je na svetovnem prvenstvu mlajših članov v korejskem Seulu v konkurenci do 20 let osvojila še srebrno kolajn na balvanih. Pred tem je bila najboljša že v ponedeljek v težavnosti. Boljša od mlade plezalke iz Laškega je bila v finalu le Francozinja Selma Elhadj Mimoune. Bron je osvojila Španka Iziar Martinez Almendros. V moški konkurenci je bil Lovro Črep peti. Zmagal je Japonec Junta Sekiguchi. Na istem tekmovanju je že pred tem v konkurenci do 18 let srebro na balvanih osvojila tudi Jennifer Eucharia Buckley, ki je bila blizu kolajni tudi v težavnosti.

DUISBURG - Slovenski kajakaš Rok Šmit je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Duisburgu zasedel 17. mesto na 500 m. Slovenska odprava v Nemčiji še čaka na olimpijsko normo ali nastop v finalu A. V soboto polfinalni nastopi čakajo Špelo Ponomarenko Janić na 200 m med kajakašicami ter obe slovenski kajakaški dvojici na 500 m.

BAKU - Slovenska strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojila 28. mesto na mešani ekipni tekmi v trapu. Sestra in brat iz Prekmurja sta zadela 132 od 150 letečih tarč.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je napredovala v zadnji krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Po uspešnem prvem nastopu je v drugem krogu ugnala Japonko Haruko Kaji s 6:3, 4:6, 6:2 po dveh urah in 22 minutah. Za preboj v glavni del žreba se bo 146. igralka lestvice WTA predvidoma že ponoči pomerila s še eno Japonko Himeno Sakatsume, ki na lestvici zaseda 195. mesto.

GARAARDSBERGEN - Nizozemec Mike Teunissen je zmagovalec tretje etape kolesarske dirke Renewi Tour, nekdaj znane kot preizkušnje po Beneluksu. Na razgibani trasi od Aalterja do Geraardsbergna je po napadu v zadnjem kilometru ugnal Belgijca Tima Wellensa in Francoza Axela Zingleja. Edini Slovenec Matej Mohorič je bil osmi. Mohorič je v zaključku dirkal zelo dobro in ciljno črto prečkal osem sekund za zmagovalcem. V skupnem seštevku je z desetega napredoval na sedmo mesto, za Wellensom pa zaostaja 33 sekund. Belgijec je po zaslugi bonifikacijskih sekund v tako imenovanem zelenem kilometru ter v cilju prevzel majico vodilnega. Zadnjih 25 km je dirkal z delno prazno sprednjo pnevmatiko.

LJUBLJANA - Mladi slovenski kolesar Žak Eržen je podpisal poklicno pogodbo z Bahrainom Victoriousom, je ekipa objavila na spletni strani. Sedemnajstletni Eržen bo prihodnje leto dirkal za razvojno moštvo Bahraina, nato pa od 2025 za ekipo svetovne serije. Eržen, ki bo 19. oktobra dopolnil 18 let, sicer kariero gradi tudi na velodromu. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu v Tel Avivu osvojil zlato v dirki na izpadanje ter bron v disciplini scratch oziroma dirki na končni cilj. Srebro je v dirki na izpadanje osvojil tudi na letošnjem EP za mlajše kategorije v portugalski Anadii.

ANTWERPEN - Poklicno kolesarsko moštvo Lotto Dstny je na spletni strani sporočilo, da je za posledicami nesreče na treningu v domovini umrl mladi Belgijec Tijl De Decker. Dvaindvajsetletnik je nesrečo doživel v sredo, ko se je z veliko hitrostjo zaletel v zadnji del avta. Na poti v bolnišnico v Lierju je izgubil veliko krvi, zaradi česar so ga tam tudi operirali. Kasneje so ga premestili na univerzitetno kliniko v Antwerpnu, kjer je danes podlegel poškodbam, je belgijska ekipa zapisala na spletni strani.De Decker se je letos pridružil razvojni ekipi Lotto Dstny in navdušil predvsem na enodnevnih dirkah. Zmagal je na mladinski različici prestižne preizkušnje Pariz-Roubaix.

ANTANARIVO - Vsaj 12 ljudi je umrlo v stampedu pred stadionom v prestolnici Madagaskarja, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki citira premiera tamkajšnje otoške države Christiana Ntsaya. V Antananarivu se je tragedija zgodila ob slovesnem odprtju športnih iger otoških držav Indijskega oceana. Ntsay je na izredni novinarski konferenci dejal, da je do stampeda prišlo, potem ko je množica želela vstopiti na nacionalni stadion ter si ogledati odprtje iger. Dodal je, da je bilo še 70 ljudi poškodovanih, od tega jih je 11 v kritičnem stanju, piše dpa.