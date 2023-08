Newyorške borze končale v zelenem

New York, 25. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so teden zaključile pozitivno, in sicer po nagovoru predsednika ameriške centralne banke, ki je v četrtek dejal, da je banka pripravljena na nadaljnje zviševanje obrestnih mer. S tem naj bi ukrotili inflacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.