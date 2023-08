Pregled - svet, 25. 8. (petek)

WASHINGTON/MOSKVA - Dva dni po domnevni smrti vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina okoliščine strmoglavljenja letala še vedno niso jasne. ZDA ocenjujejo, da je bil Prigožin verjetno na krovu, a za zdaj ne morejo potrditi, ali je letalo sestrelila raketa zemlja-zrak. Ruski preiskovalci so našli črni skrinjici in vseh deset trupel, s prizorišča nesreče so umaknili tudi razbitine letala in jih odpeljali na preiskavo. Trenutno še opravljajo analizo DNK, da bi lahko potrdili identiteto preminulih.

MOSKVA/MINSK - Ruske oblasti so zavrnile govorice, da naj bi odredile umor vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki naj bi umrl v sredinem strmoglavljenju letala pri Moskvi. Špekulacije so označile za lažne. Tudi beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je prepričan, da ruski predsednik Vladimir Putin ni vpleten v domnevno smrt Prigožina. Kot je dodal, pa pripadniki Wagnerja ostajajo v Belorusiji.

MOSKVA - Ruske sile so v bližini zasedenega ukrajinskega polotoka Krim sestrelile 42 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, pri čemer o žrtvah napada ali škodi na infrastrukturi ni poročalo. Prav tako je ministrstvo sporočilo, da je zračna obramba nad ozemljem regije Kaluga sestrelila ukrajinsko raketo.

WASHINGTON - ZDA bodo septembra začele usposabljati ukrajinske pilote za upravljanje z bojnimi letali F-16, je v četrtek sporočil Pentagon. Urjenje bo trajalo od pet do osem mesecev, pri čemer bo trajanje pogojeno s predhodnim znanjem ukrajinskih pilotov. Do odločitve je prišlo kmalu po pogovoru predsednikov ZDA in Ukrajine o programu usposabljanja pilotov.

BRUSELJ/HAAG - Nizozemska vlada je po odstopu podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, ki se vrača v domačo politiko, za novega evropskega komisarja predlagala zunanjega ministra Wopkeja Hoekstro, je sporočil nizozemski premier Mark Rutte. V Bruslju so pojasnili, da bo predsednica komisije Ursula von der Leyen pogovor s kandidatom opravila v torek.

BRUSELJ - Spletne platforme, kot so Facebook, X, TikTok, Amazon in Google, morajo odslej v EU upoštevati strožja pravila, namenjena večji zaščiti uporabnikov. 19 t. i. zelo velikih spletnih platform je moralo zagotoviti, da ciljno usmerjeno oglaševanje z uporabo občutljivih osebnih podatkov ni več mogoče. Prepovedano je tudi ciljno oglaševanje mladoletnikom. Platforme so z namenom prilagoditve novim pravilom uvedle številne spremembe, v Bruslju pa zagotavljajo, da bodo upoštevanje zakonodaje pozorno spremljali.

JACKSON - Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) je v boju z visoko inflacijo pripravljena dodatno dvigniti obrestne mere, je na letnem srečanju centralnih bankirjev v turističnem središču Jackson Hole dejal predsednik Feda Jerome Powell. Fed cilja na dvoodstotno letno inflacijo, ta pa se kljub maratonski politiki višanja obrestnih mer še ni spustila na to raven in po prepričanju Powlla še vedno ostaja previsoka.

ATENE - Grčija se še naprej spopada s hudimi gozdnimi požari. Najzahtevnejše delo imajo gasilci na severovzhodu države pri Aleksandropolisu, kjer poskušajo omejiti požare, ki jih je evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič opisal kot najobsežnejše v zgodovini Evropske unije. Stanje se je medtem nekoliko izboljšalo na gorišču pri Atenah.

MILANO - V italijanskem mestu Milano so zabeležili najvišjo povprečno dnevno temperaturo od začetka meritev pred 260 leti, je sporočila regionalna agencija za zaščito okolja (Arpa). V sredo je bila namreč povprečna dnevna temperatura 33 stopinj Celzija. Prestolnica italijanske dežele Lombardija je v četrtek podrla še en temperaturni rekord, saj se najnižja temperatura v četrtek ni spustila pod 28,9 stopinje Celzija.

KIJEV - Turčija ne vidi alternative originalnemu sporazumu, ki ga je Ukrajina julija lani sklenila z Rusijo glede izvoza ukrajinskega žita, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim dejal turški zunanji minister Hakan Fidan. Moskva je od sporazuma odstopila sredi julija letos. Fidan je zavrnil možnost vzpostavitve alternativne poti, ker alternative po njegovem s seboj prinašajo nevarnosti.

VARŠAVA - Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija in Ukrajina so znova pozvale k podaljšanju omejitev uvoza ukrajinskega žita, ki se iztečejo 15. septembra, potem ko so enak poziv na EU naslovile že pred mesecem dni. Te države so se pred uvedbo omejitev, ki jih je Evropska komisija uvedla v začetku maja, zaradi prevelikih količin žita iz Ukrajine soočale s težavami.

TOKIO - Stopnja radioaktivnosti v vzorcih morske vode, ki so bili odvzeti po četrtkovem izpustu hladilne vode iz poškodovane jedrske elektrarne Fukushima v Tihi ocean, je v varnih mejah, je sporočil upravitelj elektrarne Tepco. Vzorce na enajstih lokacijah je vzelo tudi japonsko ministrstvo za okolje, rezultate pa bo objavilo v nedeljo.

BANJALUKA - V Republiki Srbski je v veljavi nov zakon, ki kriminalizira obrekovanje. Zakon so poslanci julija v banjaluški skupščini sprejeli kljub številnim kritikam doma in po svetu. Nasprotniki iz politične in civilne sfere so zakonodaji oporekali predvsem zaradi visokih zagroženih kazni ter strogih določb, ki bi lahko omejile svobodo govora v tej entiteti BiH.

BEOGRAD - V mednarodni policijski akciji so na jadrnici v Atlantskem oceanu zaplenili okoli dve toni kokaina, v Srbiji pa so zaradi suma tihotapljenja mamil pridržali štiri ljudi, so v četrtek sporočili s srbskega državnega tožilstva za organizirani kriminal. Drogo naj bi tihotapili iz Južne Amerike v Evropo.

MADRID - V pristanišču v španskem mestu Algeciras so v sredo zasegli skoraj 9,5 tone kokaina iz Ekvadorja, sta sporočili španska policija in carina. Drogo so našli v zabojnikih z bananami. Po ocenah policije in carine gre za največji zaseg kokaina v Španiji doslej.