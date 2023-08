Slovenski odbojkarji v krogu favoritov na EP

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 26. avgusta - V ponedeljek se bo začelo moško odbojkarsko evropsko prvenstvo. Tako kot je zdaj že običaj, bo tudi tokrat potekalo v več državah, in sicer v Italiji, Bolgariji, Severni Makedoniji in Izraelu. Slovenska reprezentanca bo predtekmovanje igrala v Varni, nastopala bo v skupini B, v kateri bodo še gostitelji, Finci, Španci, Hrvati in Ukrajinci.