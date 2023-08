New York, 25. avgusta - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je napredovala v zadnji krog kvalifikacij za nastop na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Po uspešnem prvem nastopu je v drugem krogu ugnala Japonko Haruko Kaji s 6:3, 4:6, 6:2 po dveh urah in 22 minutah.