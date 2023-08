Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 8.)

Ljubljana, 25. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o škodi, ki so jo povzročile nedavne poplave. Po zadnjih ocenah vlade ta znaša več kot pet milijard evrov, kar ustreza približno osmim odstotkom bruto domačega proizvoda države. Pisale so tudi o tem, da bo Slovenija v prihodnjih dveh letih že drugič zasedla mesto članice VS ZN.