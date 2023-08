Okrogla miza Glasba za vse o pomanjkljivi dostopnosti kulture za otroke in ranljive skupine

Ljubljana, 25. avgusta - V okviru simpozija Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin je bila na Akademiji za glasbo okrogla miza Glasba za vse, na kateri so govorili o dostopnosti kulture za ranljive skupine. Slišati je bilo, da Slovenija na tem področju zaostaja za drugimi evropskimi državami, predstavljeni pa so bili tudi primeri dobrih praks.