Pirc Musar novim veleposlanikom naložila, naj gradijo mostove z drugimi državami

Ljubljana, 25. avgusta - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes sprejela novoimenovane veleposlanike in veleposlanici, ki odhajajo na mesta v tujino, in jim naložila, naj gradijo trdne mostove med Slovenijo in drugimi državami. Izrazila je prepričanje, da bodo delovali v najboljših interesih Slovenije in njenih državljanov, so sporočili iz urada predsednice.