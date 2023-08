Večer o svetovnem prvenstvu v košarki (26. 8.)

Maribor, 25. avgusta - Zoran Mijatović v komentarju Rok trajanja piše o slovenskem moštvu na svetovnem prvenstvu v košarki. Pravi, da je letošnje poletje pokazalo, da je to moštvo daleč od šampionskega iz leta 2017, ki je zmagalo na Eurobasketu. Ne le do medalje, tudi pot do olimpijskih vstopnic, ki jih bosta ob Franciji prejeli dve najboljši ekipi, bo trnova, meni.