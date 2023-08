Odbojkarji dobro pripravljeni na EP v Varno

Ljubljana, 25. avgusta - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Ljubljani opravlja zadnje treninge pred odhodom na evropsko prvenstvo. Na njem bo igrala v skupini B v Varni, bolgarskem mestu ob Črnem morju, kamor se bodo reprezentanti vedno radi vračali, saj so prav v njem začeli svojo pot do prve od treh srebrnih medalj, ki so jih osvojili na evropskih prvenstvih.