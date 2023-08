Zadnji teden počitnic v ujmah poškodovane šole hitijo s pripravami na začetek pouka

piše Vlasta Ivić

Ljubljana, 26. avgusta - Osnovne in srednje šole bodo novo šolsko leto začele 1. septembra, ko bo v šolske klopi sedlo okoli 82.000 dijakov in 193.769 učencev, od teh 20.716 prvošolčkov. V šolah, kjer sicer hitijo s sanacijami po nedavni ujmi in rednega pouka še ne bo mogoče začeti, bodo prve dni izvajali več dejavnosti na prostem oziroma v nadomestnih prostorih.