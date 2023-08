Pet članic EU znova pozvalo k podaljšanju omejitev uvoza ukrajinskega žita

Varšava, 25. avgusta - Poljska, Slovaška, Madžarska, Romunija in Ukrajina so danes znova pozvale k podaljšanju omejitev uvoza ukrajinskega žita, ki se iztečejo 15. septembra, potem ko so enak poziv na EU naslovile že pred mesecem dni. Te države so se pred uvedbo omejitev v začetku maja zaradi prevelikih količin žita iz Ukrajine soočale s težavami.