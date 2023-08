Posebna aplikacija za informativni popis škode v kmetijstvu po poplavah

Ljubljana, 25. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo aplikacijo Poplave 2023 za vnos informativnega popisa škode. Aplikacija je informativne narave, namenjena pa bo hitrejšemu odzivanju in ukrepanju ministrstva, so sporočili. Za izplačilo odškodnin pa je škodo treba prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam

Aplikacija Poplave 2023 bo služila kot največji možni približek celotni nastali škodi na kmetiji oz. podjetju. Upošteva se vsa škoda, ki je nastala v vremenski ujmi avgustovskih neurij. Popiše se tudi škoda, ki je nastala v neurju v Zrečah in Vitanju sredi meseca.

Kot so navedli na ministrstvu, se popis za primarno proizvodnjo izvede tudi za pravne osebe. Za podjetja, ki so člani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), bo to izvedla GZS. Za zadruge bo popis organizirala Zadružna zveza Slovenije. Vse ostale pravne osebe, ki niso člani omenjenih združenj, naj se obrnejo na območne svetovalce javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, pozivajo na ministrstvu.

Vnos v aplikacijo bo možen od danes do 31. avgusta do 12. ure. Za vstop v aplikacijo je potrebno geslo, ki ga bo vsak vnašalec prejel na e-naslov.

"Aplikacija želi zajeti čim večji obseg direktne in indirektne škode. V izogib napakam so mestoma uvedene tabele. Aplikacija ima tudi obvezna in neobvezna polja, vendar več kot bo zbranih podatkov, bolj točna bo ocena škode. Vrednostne ocene škode, izražene v evrih, podaja nosilec kmetijskega gospodarstva.

Kmetije, ki nimajo identifikacijske številke (KMG Mid) in so utrpele škodo, se v aplikacijo zavedejo pod virtualni KMG Mid 100000000 s točnim imenom in priimkom ter naslovom," so navedli na ministrstvu.

Kmetovalce ob tem opozarjajo, da je kljub vnosu v aplikacijo Poplave 2023 škodo treba nujno prijaviti tudi občinskim in drugim popisnim komisijam, v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, saj je to podlaga za izplačilo odškodnin.