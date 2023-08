V Republiki Srbski v veljavi sporni zakon o obrekovanju

Banjaluka, 25. avgusta - V Republiki Srbski je od danes v veljavi nov zakon, ki kriminalizira obrekovanje. Zakon so poslanci julija v banjaluški skupščini sprejeli kljub številnim kritikam. Nasprotniki iz politične in civilne sfere so zakonodaji oporekali predvsem zaradi visokih zagroženih kazni ter strogih določb, ki bi lahko omejile svobodo govora v tej entiteti BiH.