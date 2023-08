Minister Brežan si je ogledal posledice nedavnih ujm na Koroškem

Črna na Koroškem, 25. avgusta - Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan si je danes v spremstvu predstavnikov Direkcije RS za vode v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem ogledal posledice nedavnih poplav in potek intervencijskih del. Trenutno je prioriteta zagotovi pretočnost vodotokov, je dejal Brežan.