Newyorške borze pred Powllovim govorom v zelenem

New York, 25. avgusta - Osrednji indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili rast. Vlagatelji so predvsem v pričakovanju današnjega govora predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla na srečanju centralnih bankirjev v ameriškem turističnem središču Jackson Hole, poroča francoska tiskovna agencija AFP.