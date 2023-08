V Domžalah zaključili nadgradnjo železniške postaje

Domžale, 25. avgusta - V Domžalah so zaključili nadgradnjo železniške postaje, ki se po novem ponaša s prenovljeno peronsko in tirno infrastrukturo, z novim podhodom ter s prenovljenim postajnim poslopjem, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Vrednost vseh podpisanih pogodb je 18,1 milijona evrov, od tega je 11,7 milijona evrov prispevala EU.