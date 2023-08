Na Otoku odprli preiskavo v zvezi s kanadskim trgovcem s smrtonosnimi snovmi

London, 25. avgusta - Na Otoku so odprli preiskavo o 88 smrtih, ki jih povezujejo s kanadskim državljanom Kennethom Lawom, trgovcem s substancami za pomoč pri samomoru. 57-letnega Kanadčana so v domovini maja pridržali na podlagi obtožnice, ki ga bremeni svetovanja in omogočanja samomorov s prodajanjem smrtonosnih snovi prek spleta.