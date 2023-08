Ministrstvo za solidarno prihodnost objavilo razpis za financiranje projekta e-oskrbe na daljavo

Ljubljana, 25. avgusta - Ministrstvo za solidarno prihodnost je v uradnem listu objavilo javni razpis za financiranje projekta e-oskrba na daljavo, ki je namenjen podpori samostojnega in varnega bivanja na domu. Projekt je namenjen tistim, ki so že bili vključeni v e-oskrbo na domu, ter drugim, ki potrebujejo pomoč, so sporočili.