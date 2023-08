Pirc Musar z generalnim sekretarjem Mednarodne federacije društev Rdečega križa o vlogi humanitarnih organizacij pri sanaciji in pomoči prebivalstvu

Ljubljana, 25. avgusta - Predsednica republike je danes sprejela generalnega sekretarja Mednarodne federacije Rdečega križa (IFRC) in Rdečega polmeseca Jagana Chapagaina in regionalno direktorico IFRC Birgitte Bischoff Ebbesen. V pogovoru so se dotaknili predvsem uničujočih poplav in vloge humanitarnih organizacij pri sanaciji in pomoči prebivalstvu.