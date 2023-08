Jezero Črnava bodo po delnem praznjenju še v celoti izpraznili

Preddvor, 27. avgusta - Vodna ujma je povzročila kar nekaj razdejanja tudi na območju jezera Črnava v občini Preddvor. Območje so počistili in jezero tudi delno izpraznili, saj je zaradi naplavin voda ogrožala pregrado. Popolno praznjenje jezera, na katerega se na občini zaradi zaščite kulturne dediščine pripravljajo že več let, pa bodo izvedli jeseni.