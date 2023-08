Avstralci pokazali svojo moč, Kanadčani razbili Francoze

Manila/Okinava/Džakarta, 25. avgusta - Avstralski košarkarji so uspešno začeli svetovno prvenstvo, ki bo do 10. septembra potekalo na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Zasedba iz dežele tam spodaj je z 98:72 ugnala Finsko in napravila velik korak k nastopu v drugem delu, kjer se skupina E križa s "slovensko" skupino F. Kanada je v skupini H s 95:65 razbila Francijo.