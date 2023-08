Predstavniki gospodarstva v pismu Golobu ponudili pomoč pri popoplavni sanaciji

Ljubljana, 25. avgusta - Gospodarske organizacije so pripravljene pomagati pri odpravljanju posledic in obnovi po nedavnih poplavah. Kot so v skupnem pismu premierju Robertu Golobu in ministrom zapisali predstavniki 14 gospodarskih organizacij, si želijo sodelovati pri oblikovanju dolgoročnih in premišljenih odločitev. Ob tem so predlagali tudi čim hitrejše srečanje.