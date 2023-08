V Domžalah preko Kamniške Bistrice v eno smer že po montažnem mostu

Ljubljana, 25. avgusta - Potem ko je povodenj v začetku meseca v Domžalah uničila most preko Kamniške Bistrice na državni cesti Domžale-Želodnik, so zdaj zaključili postavitev enega od dveh montažnih mostov. Tako bo v smeri proti Želodniku promet po tej cesti danes že stekel, v nasprotni smeri, proti Trzinu, pa bo do postavitve montažnega mostu potekal še po obvozu.