Vlada in sindikati javnega sektorja bodo nadaljevali pogajanja

Ljubljana, 28. avgusta - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo popoldne znova sestali na pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Začetek izvajanja reforme je bil predviden z letom 2024, a je zaradi sanacije po poplavah vladna stran predlagala enoletni zamik. Še vedno pa želi, da bi se dogovorili do sredine oktobra.