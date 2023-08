V Ljubljani vrata danes odpira Conventa Crossover

Ljubljana, 28. avgusta - V Ljubljani se danes začenja konferenca Conventa Crossover, na kateri bo 29 domačih in mednarodnih strokovnjakov industrije srečanj razpravljalo o tem, kako dogodke spremeniti iz dolgočasnih do poglobljenih doživetij. V torek bodo razglasili tudi zmagovalce tekmovanja Conventa Best Event Award.